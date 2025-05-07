ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

РФ рветься до кордонів Дніпропетровщини: чому 9 травня критичне для ворога

Окупанти прагнуть продемонструвати хоча б символічне просування до 9 травня, зокрема — вийти на адміністративні кордони області, щоб «звітувати про перемоги».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія відклала захоплення Покровська, ЗСУ стабілізували фронт

Росія відклала захоплення Покровська, ЗСУ стабілізували фронт / © Getty Images

Українським силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, завдавши армії РФ значних втрат.

Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий оглядач Денис Попович.

«Ворог зробив усе, щоб просунутися саме до Покровська. Таке враження, що саме Покровськ був головною метою. Але за рахунок дронів та покращеного управління військами українським підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію», — пояснив експерт.

Попович зазначив, що раніше у ЗСУ були труднощі з координацією між підрозділами, що й дозволило противнику певне просування. Проте ці проблеми вдалося налагодити, що суттєво змінило ситуацію на фронті.

«Росіяни тимчасово відклали захоплення самого Покровська. Проте наступальні дії не припиняються — ворог намагається просуватися в напрямку Дніпропетровщини», — додав Попович.

Нагадаємо, закінчення війни в Україні невигідне для Путіна, адже в разі припинення бойових дій він зіткнеться з такими великими внутрішніми проблемами, які навіть не може зараз уявити.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie