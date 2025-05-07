РФ рветься до кордонів Дніпропетровщини: чому 9 травня критичне для ворога

Росія відклала захоплення Покровська, ЗСУ стабілізували фронт / © Getty Images

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Українським силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, завдавши армії РФ значних втрат.

Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий оглядач Денис Попович.

«Ворог зробив усе, щоб просунутися саме до Покровська. Таке враження, що саме Покровськ був головною метою. Але за рахунок дронів та покращеного управління військами українським підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію», — пояснив експерт.

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Попович зазначив, що раніше у ЗСУ були труднощі з координацією між підрозділами, що й дозволило противнику певне просування. Проте ці проблеми вдалося налагодити, що суттєво змінило ситуацію на фронті.

«Росіяни тимчасово відклали захоплення самого Покровська. Проте наступальні дії не припиняються — ворог намагається просуватися в напрямку Дніпропетровщини», — додав Попович.

Нагадаємо, закінчення війни в Україні невигідне для Путіна, адже в разі припинення бойових дій він зіткнеться з такими великими внутрішніми проблемами, які навіть не може зараз уявити.