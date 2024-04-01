РФ ще жорстокіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки і чи буде евакуація з міста

Російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Місцева влада наголошує на важливості закриття неба, аби місто могло жити.

Російські війська нещадно та потужно щодня гатять по Харкову ракетами, дронами, новими снарядами та модифікованими бомбами. Таким чином ворог зруйнував практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру міста. І все це на тлі чуток про можливий новий наступ РФ на Харків.

Все, що відомо про атаки по Харкову, яким озброєнням і по чому б’ють окупанти, і чи буде евакуація з міста, – читайте на ТСН.ua.

Удари по Харкову

Російські окупанти активізували свої і без того часті удари по мирному Харкову. Гатять традиційно по житлових будинках, закладах освіти та енергетичній інфраструктурі. Так, лише за попередню добу, 31 березня, місто двічі перебувало під ворожою атакою. У місті лунали вибухи, а згодом місцева влада повідомила про здійснений російський обстріл по Шевченківському району.

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"Це війна проти мирного, цивільного населення. Сьогодні ворог знову обстріляв наше місто – місто Харків. В результаті було чути вибухи біля житлових будинків, є пошкодження житлового будинку: вибиті вікна, тепер ми обстежуватимемо дах. Окрім того, сталося пошкодження водогону невеликого діаметра", – прокоментував атаку мер Ігор Терехов.

Як уточнив 1 квітня очільник ОВА Олег Синєгубов, загарбники вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки горіли два автобуси, вантажівка та легкове авто. Було частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Поліція і прокурори працюють на місцях ударів КАБами по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

Поліція і прокурори працюють на місцях ударів КАБами по Харкову / Фото: Харківська обласна прокуратура

І вже 1 квітня війська РФ знову узялися завдавати ударів по Харкову. Вранці було оголошено тривогу, влада закликала перебувати в укриттях.

У зв’язку з попередніми атаками, які ворог влаштував тижнем раніше по енергооб’єктах, у Харкові досі є проблеми з електроенергією. Тамтешні енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень світла. Як пояснили в Міненерго, це пов'язано з ненадійністю системи передавання електроенергії після масштабних ударів, недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

"Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак", – вказали в міністерстві.

Росія знищила практично всю критичну інфраструктуру Харкова

Як повідомив Терехов у свіжому інтерв'ю LIGA.net, за період повномасштабної війни російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Мер зазначив, що щодня з'являються нові руйнування.

Також ворог нищить житлові будинки. Наприклад, на Північній Салтівці практично немає жодної вцілілої багатоповерхівки.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито", – сказав мер.

Рятувальники гасять пожежу на об’єкті електроенергетики після російської атаки на Харків 22 березня / Фото: Associated Press

Він поінформував про дуже важку ситуацію в Харкові для енергетичної галузі. Зокрема, під час ракетної атаки 22 березня було зруйнувано всі трансформаторні підстанції, пошкоджено ТЕЦ. У місті був блекаут.

Однак ніхто не опускає руки, запевнив Терехов. У місті цілодобово працюють "Пункти незламності", у школах безкоштовно годують людей.

"Ми переживали і складніші часи – переживемо й ці", – наголосив міський голова.

Ворог атакує Харків новими боєприпасами

Як інформували в ОВА, 27 березня російська армія вперше вдарила по Харкову модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. За словами Синєгубова, "це щось середнє між ракетою і КАБом". Вони можуть долітати до будь-якого району міста.

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть – населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", – зазначив очільник області.

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За його словами, використання такого боєприпасу – новий етап. Цей снаряд менший за керовану авіабомбу та ракету С-300, але має велику руйнівну силу. Під час атаки за допомогою УМПБ Д-30 27 березня з Бєлгородської області від запуску до моменту "прильоту" боєприпаси "прийшли десь 72-74 км"

"Було два постріли, їх здійснили не одночасно. Був розрив по часу. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що було, напевно, випробування. Можливо, вони шукали наші засоби ППО, щоб їх виявити. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один – з півночі, другий – через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста", – розповів Синєгубов.

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Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Фото: ОВА

За повідомленням Терехова, ввечері 30 березня загарбники завдали удару по Харкову, ймовірно, тим самим новим боєприпасом, що й 27 березня:

"Був один потужний удар біля будівлі, без прямого влучання. Зачепило один будинок, але в ньому 12 під’їздів, 480 квартир. Дуже багато вибитих вікон. На щастя, комунікації не пошкоджені", – розповів мер Харкова, додавши, що пошкоджень зазнала і школа, яку якраз відновлювали після попередніх атак.

В інтерв’ю LIGA.net Терехов заявив, що російська армія використовує нову зброю для ударів по місту – снаряди більшого радіусу дії.

"Росія використовує нову зброю. Таким же снарядом 28 березня також ударили по передмістю Харкова. Зруйнували будівлі у приватному секторі. Росіяни не підійшли ближче до міста. Але використовують новий снаряд більшого радіусу дії", – зазначив мер.

Терехов також нагадав, що окупанти переважно обстрілюють Харків з Бєлгорода та області, застосовуючи найчастіше ракети С-300.

"Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова. Зараз росіяни почали частіше застосовувати "Шахеди". Раніше такого не було. Є влучання у житлові будинки, нафтобазу. Щось наше ППО може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають", – описав ситуацію міський голова.

Він наголосив на важливості закриття неба над Харковом, аби місто могло жити: "Це і про боротьбу з БПЛА, і про протиракетну оборону".

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Мер Харкова Ігор Терехов / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

До слова, корегувати ракетно-дронові удари по Харкову допомагають, зокрема й місцеві жителі. Так, 1 квітня СБУ повідомила, що її кіберфахівці спіймали працівницю дитсадка-агентку російської розвідки. У вільний від роботи час жінка допомагала росіянам поцілити у пункти базування українських військ у Харкові.

Як уточнили в СБУ, перебуваючи поблизу об’єкта, харків’янка приховано стежила за ним, аби встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки там. Потім ці дані передавала коректору з РФ: писала текстові повідомленням та позначала координати на Google-мапах.

Поплічницю окупантів вдалося викрити ще на початковому етапі її розвідактивності, а потім – поетапно задокументовати. Харків’янку було затримано і взято під варту за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала працівницю дитсадка в Харкові, яка корегувала удари по місту / Фото: СБУ

Чи оголосять евакуацію з Харкова?

На сьогодні немає причин для евакуації жителів Харкова, запевнив очільник міста.

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"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 млн мешканців", – поінформував міський голова.

"Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян", – наголосив Терехов.

Зауважимо, що на тлі щоденних нищівних ударів по місту росіяни заявляють про свої наміри захопити Харків. Так, російське видання "Медуза" з посиланням джерела в оточенні президента РФ Володимира Путіна повідомило, що той нібито готовий "потроху припиняти "СВО", але до цього спробує захопити ще кілька українських міст, зокрема Харків.

Коментуючи загрозу для Харкова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вживаються всі заходи для реагування на можливість підготовки окупантів до наступальних дій. Як попередив Сирський, якщо ворог знову рушить на Харків, він стане для росіян фатальним містом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Заяви Сирського, які вас здивують! Про мобілізацію, звільнення Залужного і наступ РФ на Харків

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