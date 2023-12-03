РФ штурмувала на семи напрямках: найгарячіше поблизу Бахмута та навколо Авдіївки – Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 3 грудня, на фронті відбулось 56 бойових зіткнень.

Про головні події з передової йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни завдали 1 ракетного та 31 авіаційний удар, здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку загарбники вели штурмові дії в районах Синьківки Харківської області. Там Сили оборони відбили 7 атак.

Синьківка на карті / Фото: Deepstatemap

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росіяни завдали авіаційних удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там Силами оборони відбито 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

Авдіївка на карті / Фото: Deepstatemap

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак.

Руїни Мар'їнки

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 3 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новопокровки Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кринки Херсонської області.

Село Кринки на лівобережжі Херсонщині / Фото: Telegram / Денис Казанський

Артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Дудчани, Берислав, Іванівка, Садове, Ромашкове Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Лівий берег Херсонщини

Генштаб запевняє, що українські війська і надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області і продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу “Панцир” росіян.

Також вночі було знищено 10 з 12 БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з Харківською областю фіксують значну активність ворога.

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