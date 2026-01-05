РФ шукає нові точки прориву: що задумав ворог на Сумщині та Харківщині

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Російські війська активізували спроби розширити зону бойових дій у прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Найбільший тиск наразі фіксується на Вовчанському напрямку Харківщини, а також у межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині.

Про це під час телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, противник намагається втягнути у бойові дії нові ділянки вздовж державного кордону, однак без застосування важкої техніки.

Реклама

Окрім прикордонних районів, підрозділи ДПСУ беруть участь у відбитті атак ворога також на Покровському, Лиманському, Краматорському та Куп’янському напрямках.

Як уточнив Демченко, на Сумщині росіяни намагаються розширити зону боїв у районах Хотінської та Юнаківської громад, а також здійснюють спроби просування поблизу Грабовського Краснопільської громади. На Харківщині активність ворога зосереджена не лише на Вовчанському напрямку, а й поблизу населених пунктів Сотницький Козачок та Дворічанське.

При цьому окупанти використовують малі штурмові групи, уникаючи залучення бронетехніки. Попри постійні спроби наступу, російські війська не досягають поставлених цілей і зазнають відчутних втрат.

Водночас інспектор прикордонної служби бригади швидкого реагування “Помста” В’ячеслав Федорченко зазначає, що активність ворога на Куп’янському напрямку має стратегічне значення. За його словами, захоплення Куп’янська могло б відкрити армії РФ шлях як у бік Харкова, так і до тилових районів українських сил на Донбасі.

Реклама

Експерт наголосив, що Куп’янськ залишається ключовим логістичним вузлом і важливим рубежем оборони, який стримує противника від форсування річки Оскіл.

Раніше також повідомлялось, що росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки, але ЗСУ знищують їх ще на підступах до міста.