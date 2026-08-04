РФ шукає шлях для наступу на Слов’янськ і Краматорськ: військові попередили про плани окупантів

Танк. / © Associated Press

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Окупанти Російської Федерації намагаються захопити Лиман на Донеччині. Росіяни розглядають місто як плацдарм для наступу у напрямку Слов’янська та Краматорська.

Про це заявив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє «Цензор.нет».

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За його словами, саме Лиманський напрямок залишається одним із ключових для загарбників. Адже контроль над містом відкрив би їм можливість рухатися далі до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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«Росіяни хочуть увійти до Лимана і закріпитися. Їхня ціль саме взяти контроль безпосередньо над населеним пунктом. Не просто десь поряд, а саме над населеним пунктом і використовувати його як базу для подальшого розвитку наступу на південь вже на Слов’янсько-Краматорську агломерацію», — висловився Трегубов.

З його слів, останніми місяцями війська РФ намагаються знайти альтернативні шляхи просування, які не передбачають захоплення Лимана. Зокрема, намагаються рухатися через район Рай-Олександрівки.

Трегубов наголосив: незважаючи на спроби, наразі російським військам не вдалося закріпитися безпосередньо в місті. Водночас, за його словами, окупанти вже доходили до східних околиць населеного пункту.

Ситуація у Куп’янську

Трегубов розповів, що в Куп’янську Харківської області ситуація залишається складною. Армія РФ намагається наступати на місто з північного боку через село Голубівка. Водночас українські війська проводять операції з витіснення росіян із північних околиць Куп’янська.

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За його словами, на схід від Осколу росіяни тиснуть уздовж усієї лінії плацдарму ЗСУ. Найбільш спроби прориву фіксують у його центральній частині — через Піщане у напрямку Кучерівки та інших східних населених пунктів. Мета цих російських атак — вийти до Куп’янська-Вузлового зі сходу.

Ситуація на фронті — останні новини

Протягом останніх днів російська окупаційна армія продовжувала наступ на Куп’янському напрямку. Втім, ЗСУ контратакували в цьому районі і проводять власну наступальну операцію. Водночас, наголошують в ISW, жодних доказів підтвердженого просування армії агресорки РФ на цій ділянці фронту наразі немає.

Окрім того, російські війська ізолюють логістику Слов’янська та Краматорська за допомогою повітряних ударів, відтворюючи сценарій Покровська. Окупанти підготувати підґрунтя для наступу на «Фортечний пояс» у Донецькій області.

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