РФ скинула авіабомбу на будинок у Покровському районі: загинула ціла родина

За попередніми даними, для атаки на Ізмайлівку ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

Російські війська 28 серпня скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району. Ворог поцілив у будинок, під завалами якого загинула родина з чотирьох людей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 28 серпня російські війська скинули авіабомбу на с. Ізмайлівка. Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок.

Під завалами будинку загинула ціла родина – 45-ти та 53-річні батьки, їхні 17-річний син та 24-річна донька. Тіла загиблих з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня російські війська завдали удару по Ізюму в Харківській області з РСЗВ "Торнадо". Внаслідок атаки постраждали 12 людей.

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