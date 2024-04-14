РФ скинула авіабомбу на Очеретине на Донеччині: є жертва та постраждалі – фото

Росіяни вчергове атакували Донецьку область.
Окупаційна армія Росії вдень 14 квітня скинула авіабомбу на село Очеретине, що на Донеччині, – загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень, їх доставили до лікарні.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти під час атаки влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку дістали тіло 67-річної жінки.
Вадим Філашкін закликав місцевих мешканців евакуюватися.
Нагадаємо, на Сумщині окупанти атакували вантажівку дроном – загинув водій (фото).
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