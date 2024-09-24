РФ скинула КАБи на Харків: в багатоповерхівці – наскрізна діра, кілька поверхів склалися

Росія вкотре вдарила по житлових будинках у Харкові.

Росія завдала ударів КАБами по багатоповерхівках Харкова 24 вересня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Перші фото та відео з місць прильотів з’явилися у Мережі. На жаль, люди перебувають під завалами. Рятувальники роблять все, щоб врятувати українців.

Усі деталі журналісти розповіли в ексклюзиві TSN.UA.

Росія знову обстрілює Харків

Росія обстріляла КАБами Харків. Під бомбардуванням опинилися житлові райони. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія знову обстрілює Харків

"Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території, пожежа, яку гасять працівники ДСНС".

"Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста".

"Маємо попередню інформацію про влучання КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах".

"Щонайменше троє поранених у тяжкому стані. Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Інформація оновлюється".

"Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти. Люди перебувають під завалами. В одну з багатоповерхівок — пряме влучання".

Росія знову обстрілює Харків

Мер міста повідомив, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Однак ворог вдруге вдарив по ньому КАБом. Ось такий вигляд має будинок, що постраждав від обстрілу, зсередини.

Пізніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трьох людей, яких цього дня вбила Росія. На момент монтажу відео відомо ще про 22 поранених. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, 24 вересня у Харкові прогриміли потужні вибухи. Російська армія скинула керовані авіаційні бомби на густонаселений район міста. Сталися влучання в багатоповерхівки.

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