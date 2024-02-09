РФ скинула на Сумщину сім КАБів: є загиблі та поранені (фото наслідків)

Ворог скинув бомби на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.
Удень 9 лютого російські окупанти скинули 7 бомб на прикордонні громади в Сумському районі. Через ворожу атаку є жертви та руйнування.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу “КАБ” на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.
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Унаслідок атаки ворога загинули троє людей. Чотири особи отримали поранення. Пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.
Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група, яка у суботу, 3 лютого, намагалася проникнути на територію Сумської області, втратила щонайменше трьох бійців.
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