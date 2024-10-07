РФ сконцентрувала свої найкращі сили на один з напрямків: у ЗСУ розповіли деталі

Армія РФ сконцентрувала на Покровський напрямок свої найкращі сили.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, акцент наступу росіян все-таки буде в сторону Курахового, Курахівського водосховища.

"Припускали, що після того, як ворог займе Вугледар, швидше за все, буде перегруповувати там свої сили, вишукувати місця для концентрації чи розосередження особового складу та техніки безпосередньо у Вугледарі, буде проводити додаткові заходи", - йдеться в повідомленні.

Однак він додав, що Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний для наступу російських військ на даному етапі.

"Всі прекрасно розуміють, що втрату Вугледара українські війська і населення досить болісно пережили й сприйняли, як і втрату кожного населеного пункту, де є втрати людських життів. Тому звичайно, що на цьому напрямку вони будуть намагатися досягти не лише військових результатів, але й інформаційно будуть тиснути. Тим паче там вони сконцентрували найкращі свої сили, які мають на театрі бойових дій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас він наголосив, що зараз на Покровському напрямку "побратими беруть у полон російських військових".

"Вони кажуть, що прийшли в російську армію місяць - два тому. Тобто з іншого боку, росіяни тягнуть все, що можуть, навіть не завжди дають військовим можливість підготуватися чи адаптуватися до армії. Тільки підписав контракт, пройшов курс молодого бійця, і вже на Покровську. Тоді як на Курщину вони тягнуть строковиків", - додав він.

Нагадаємо, Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу.

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