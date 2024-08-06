РФ сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі: експерт назвав цілі ворога

Російська окупаційна армія намагається з усіх сил просуватися на Донбасі, концентруючись на захопленні Торецька та Костянтинівки. На цій ділянці фронту ворог діє за принципом, який командування РФ вважає найбільш ефективним.

Про це повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Чому вони там концентруються? Якщо подивитися на Покровський напрямок і на Торецьк. З Торецька вони думають рушати на Костянтинівку. На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять – а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити. Тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки. Тобто в бік угруповування, яке може рухатися в районі Торецька. Це на сьогоднішній день наміри ворога", – пояснив Мусієнко.

З його слів, росіяни мали "певні успіхи, починаючи з Авдіївки". Саме на цій ділянці фронту загарбники намагаються і далі розвивати свої "перемоги" ціною величезних втрат.

"Російські війська зараз втрачають дуже багато сил. Червона армія втрачала стільки, але доходила до Берліна, а за допомогою союзників повалила нацистський режим. Тут Росія зазнає колосальних втрат й веде бойові дії в селах Донбасу. Це теж треба розуміти", – сказав Мусієнко.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорку. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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