РФ скористається "вікном можливостей": тривожний прогноз від CNN про ситуацію на фронті

Американські чиновники вважають, що найближчим часом, навіть у разі надходження допомоги, українські сили "у кращому випадку" зможуть утримувати лінію оборони.

Росія прагне використати "вікно можливостей" для подальшого посилення повітряних і наземних атак на Україну перед основними поставками військової допомоги від США.

Про це пише CNN.

Західні та українські офіційні особи вважають, що найближча загроза пов’язана з російськими планами масштабного наступу на початку цього літа. Американські та українські офіційні особи залишаються стурбовані подальшою мобілізацією в Росієї у той час, коли Україна намагається вирішити проблему з власною нестачею мобілізаційних ресурсів.

За словами чиновників, місяці бездіяльності США призвели до втрат для українських сил на полі бою. І зараз є побоювання, що окупанти спробують домогтися подальшого прогресу і закріпити раніше досягнуті успіхи, перш ніж це "вікно можливостей" закриється.

Що стосується перспектив України протягом найближчих тижнів, навіть з надходженням нової допомоги, один американський військовий чиновник сказав CNN: "У кращому випадку – це утримання (лінії зіткнення. – Ред.)".

У виданні зауважили, що останніми тижнями Росія кинула величезні ресурси на ослаблену снарядним голодом українську оборону на східній лінії фронту, просуваючись до трьох ключових точок: життєво важливого військового центру Покровськ, на захід від Авдіївки; стратегічні висоти у місті Часів Яр поблизу Бахмута; і до Курахового.

Нагадаємо, 28 квітня головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині – Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

За даними аналітика німецького аналітика Юліана Рьопке, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста. Сьогодні Рьопке повідомв, що росіяни увійшли до ще одного села на захід від Авдіївки – Уманського – і встановили там прапор СРСР.

Крім того повідомлялося, що у районі Очеретиного росіяни розширюють плацдарм.

7 травня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що на Авдіївському напрямку, де активно наступають росіяни, на третій рік повномасштабної війни досі відсутні фортифікаційні укріплення.

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