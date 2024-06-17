РФ скоротила паузу між ракетними атаками по Україні: аналітик пояснив причину

Збройні сили Російської Федерації скоротили паузи між ракетними атаками по мирних містах України.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, пише OBOZ.UA.

"2023 року (від кінця квітня) російські окупаційні війська реалізовували саме таку тактику — попередньо накопичивши ракети, а потім розтягнувши на кілька місяців регулярні удари кожні 2-3 дні, але в основному обмеженим боєкомплектом", — сказав Олександр Коваленко.

Він вважає, що наразі окупанти можуть реалізовувати аналогічну тактику, проте в умовах проблематичного накопичення ракет та спустошених складів із радянськими запасами.

Коваленко наголосив, що процес виробництва ракет противник не продемонстрував зростання та залишився на рівні торішніх показників:

до двох ракет Х-101/555 на добу

від 20 до 30 ракет КРМБ "Калібр" на місяць

до 20 ракет 9М723 ВТК "Іскандер" на місяць

одна ракета Х47М2 "Кинджал" на тиждень

За його словами, особливу настороженість викликають "Калібри", оскільки їх накопичилось більше, ніж Х-101/555/55 разом узятих через рідкісне застосування. Також окупанти можуть відновити удари ракетами П-800 "Онікс". Проте такі атаки не матимуть масового характеру через обмежені можливості застосування носіїв ("Калібр") та кількість пускових ("Онікс").

Коваленко зазначив, що кардинально росіяни не змінили тактику атак по Україні. Вони вже випробували велику кількість варіантів підвищення ефективності ударів через прорив української ППО. Крім цього, ворог завдає ударів по тій самій категорії обʼєктів — енергетична інфраструктура, аеродроми, цивільні обʼєкти.

"Росія не може повною мірою каталізувати терор проти України через обмеженість своїх виробничих та накопичувальних можливостей, що разюче відрізняються 2024 року від періоду 2022-2023 років", — додав він.

Нагадаємо, російська армія взялася атакувати українські міста модернізованими ракетами з касетними зарядами. Вибухонебезпечні предмети, які можуть бути розкидані на великій площі після вибуху ракети, становлять загрозу життю і здоровʼю людини.

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