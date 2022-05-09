РФ скотиться до рівня 1991 року і Путін проситиме Захід скасувати санкції - історик про майбутнє Росії

РФ скотиться до рівня 1991 року і Путін проситиме Захід скасувати санкції - історик про майбутнє Росії

Росія після поразки у війні проти України, яку диктатор Путін повномасштабно розпочав 24 лютого, буде дуже ослабленою, скотиться до рівня 1991 року.

Наслідком війни з України для Росії буде колапс - країна-агресорка проситиме у Заходу знімати економічні санкції у відповідь на політичні рішення.

Про це заявив історик Ярослав Грицак в ефірі каналу "Україна 24".

На його думку, перемога України у війні з РФ буде зовсім не м'якою і країні-нападниці доведеться заплатити велику ціну. Він зауважив, що після того, як Москва буде звертатися до Заходу із проханням скасувати санкції, у такій ситуації західні країни можуть ставити Кремлю свої умови.

Експерт нагадав, що до Плану Маршала, ухвалений 1947 року, входила не тільки економічна складова для відновлення Європи, йшлося і про політичні реформи. А щоб відродити ліберальну демократію в повоєнній Західній Європі знадобився час.

Тому, як вважає Грицак, що подібний План буде не лише в України, а й у Росії, насамперед для політичних реформ.

"Тому що Росія має скасовувати санкції, а санкції можна скасувати лише в замін на окремі політичні вимоги", – зазначив він.

Грицак додав, що Захід погано знає російську історію, адже лунали голоси, які попереджають, що РФ починає рухати не в той бік. Зараз же всі зрозуміли, що за ігнорування історії можна заплатити велику ціну.

"Зараз потрібно зробити все, щоб за 20-30 не було нового Путіна. Маятник далі рухається, його ніхто не зупинив, а щоб зупинити цей відкат після короткого періоду реформ, довгий відкат, важкий відкат, дуже темний відкат, потрібні спеціальні стратегічні рішення" – зазначив експерт.

На його думку, Росії потрібна своєрідна дерусифікація – відмова від ідеї Великої Росії, а також демілітаризація. Тобто, як вважає історик, усе, чим російський диктатор Путін погрожував Україні, потрібно зробити з самою Росією.

Нагадаємо, раніше у РНБО розповіли про основні наративи, що просувала російська пропаганда.

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