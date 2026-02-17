РФ спішно випробовує новітню систему ППО: експерт пояснив, чому Кремль підганяє розробників

ЗРК С-500 «Прометей» / © Міноборони Росії

Реклама

На військовому полігоні «Капустин Яр» тривають активні випробування російської зенітно-ракетної системи С-500 «Прометей», які мають завершитися до 19 лютого. У такий спосіб Москва намагається знайти відповідь на зростання загрози з боку України.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі телеканалу «Київ».

Український феномен

За словами експерта, поява С-500 на полігоні є безпосередньою реакцією Кремля на успіхи Збройних сил України. Росіяни розуміють, що модифікації старих систем С-300 та С-400 вже не здатні ефективно перехоплювати новітні українські розробки.

Реклама

Кузан наголосив, що вітчизняна ракетна програма на сьогодні є найдинамічнішою у світі. Якщо іншим країнам у мирних умовах потрібно 15–20 років для розроблення та впровадження подібних технологій, Україна впоралася за рекордні терміни.

«Чотири роки, або навіть три з половиною, нам знадобилося для того, щоб її відновити. І навіть в умовах, коли постійні "прильоти", коли наші складські лінії перебувають під обстрілами, все одно ми не просто розробляємо, а ми і удосконалюємо, і ще й масштабуємо наше виробництво», — підкреслив Сергій Кузан.

Страх ворога

Експерт переконаний, що росіяни реально бояться українських ракет. Створення С-500 — це спроба відповісти на виклик, оскільки українські інженери змогли налагодити складний ланцюг постачання компонентів і виробництва навіть в умовах повномасштабної війни.

Тепер окупанти намагаються адаптувати свою оборону, розуміючи, що українська зброя здатна долати їхні бар’єри, які існують зараз.

Реклама

Нагадаємо, друге поспіль успішне застосування FP-5 вказує на важливе оновлення ракети, найімовірніше — інтеграцію системи TERCOM. Експерти зауважують, що росіяни не мають захисту від ракет «Фламінго».