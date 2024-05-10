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РФ спробує атакувати Харків: командир "Кракена" розповів, чи готове місто до відбиття наступу

РФ спробує атакувати Харків: командир "Кракена" розповів, чи готове місто до відбиття наступу

Наслідки удару РФ по Харкову

Окупаційні війська Росії спробують атакувати Харків.

Командир спецпідрозділу ГУР "Кракен" Костянтин Немічев вважає, що окупаційна армія Росії знову спробує атакувати Харків у середині травня, але він переконаний – окупантам не вдасться підійти до міста.    

Про це він розповів в інтерв’ю The Economist

Немічев наголосив, що зараз Харків захищений набагато сильніше, ніж у лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабний наступ.

"Вони (окупанти - ред.) можуть просунутися на кілька кілометрів углиб, але я не думаю, що вони зможуть зайти аж на 10 км", - зазначив він.

Командир спецпідрозділу "Кракен" також додав, що Харків має три лінії укріплень і повну бригаду, щоб зупинити росіян. 

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 10 травня завдали ударів по Харкову – є потерпілі.

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