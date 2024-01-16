РФ спробує проломити оборону: військовий експерт оцінив загрозу висадження десанту в тилу ЗСУ

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія може готувати висадження десанту у тилу Збройних сил України. На думку ISW, не виключена спроба висадження з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як то було у Гостомелі під Києвом на початку повномасштабної війни.

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин у коментарі для "Телеграфу" оцінив загрозу російського десанту в тилу ЗСУ.

Волошин не виключає, що подібний сценарій готується росіянами. Кремль вимагає до чергового переобрання Путіна (до 17 березня - ред.) якихось суттєвих результатів.

"Захоплення значущих міст. Тієї ж Авдіївки, того ж Куп’янська. Можливо, хоча б наблизитися до конгломерату Краматорськ – Костянтинівка – Дружківка – Слов'янськ на півночі Донеччини. Немає сумнівів, що ворог шукатиме варіанти для досягнення якихось результатів. І змінюватиме тактику своїх дій", – зазначає експерт.

Він нагадує, що спроби висадити свою піхоту в тилу українських позицій ворог робив у районі села Кринки Херсонської області, де ЗСУ тримають невеликий плацдарм.

Намагалися росіяни й проскочити з десантом на бронетехніці. Нічого не вийшло.

"У цьому сенсі тривожно виглядають повідомлення розвідок (і нашої, і наших партнерів), що країна-агресорка готує масоване висадження кількох десантних, аеромобільних – штурмових – з’єднань на якійсь із ділянок фронту. Схоже, РФ справді спробує закинути їх за допомогою гелікоптерів за лінію нашої оборони, прикриваючи це масованим вогнем. За допомогою такої операції ворог сподівається захопити якісь напрямки, не проламуючи нашу оборону в лоб. А обійшовши її, створивши загрозу удару з тилу", – каже Влад Волошин.

На його думку, це буде не класична десантна операція на кшталт тієї, що росіяни намагалися здійснити у лютому 2022-го на аеродромі Гостомеля. А з набагато меншою глибиною та охопленням. Просто пройшовши під прикриттям своїх вогневих засобів першу та другу лінії нашої оборони, скинути там десант.

"Не виключено, що саме так на одному-двох напрямках ворог спробує проломити нашу оборону. Наразі йде підготовка такої операції. На це звертають увагу аналітики ISW. Підготовка така ведеться вже кілька місяців. І може підходити до завершення. З огляду на те, що саме під кінець зими росіяни люблять різноманітні активні дії (досить згадати Дебальцеве у 2015-му або власне вторгнення у 2022-му), на другу половину лютого така десантна операція виглядає як цілком ймовірна. Тож слід бути готовими і до такого сценарію", – наголошує Влад Волошин.

Нагадаємо, експерти оцінили ймовірність висадження російського десанту в Україні.

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