РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на одному-двох напрямках: Мусієнко про зміну тактики ворога

Російські окупанти спробують прорвати оборону ЗСУ на одному-двох напрямках.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

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На його думку, росіяни будуть "концентрувати свої сили і намагатися на одному-двох напрямках прорвати лінію оборони".

Мусієнко каже, що на Сумському напрямку РФ сконцентрувала угруповання військ до 10 тис. осіб. "Таким угрупованням можуть звісно піти, але це буде безрезультатно", – припускає експерт. Також, за даними експерта, кількість російських військ у Білорусі зменшилася.

За словами Мусієнко, РФ буде намагатися створити ілюзію 2022 року, коли окупанти пішли у наступ на всіх напрямках.

"Вони будуть робити те, що намагалися зробити ЗСУ у 2023 році на півдні, але тоді наші зупинилися через розуміння, що можуть бути величезні втрати під час наступальних операцій і втрата боєздатності окремих частин.

А Росія може не зупинятися. От відмінність. Тобто, не рахуючись з втратами, вони будуть намагатися ці лінії проривати. І для нас теж задача, лінія оборони, це добре. Але все-одно мати зброю і людей, які цю лінію захистять. І треба мати найважливіше – протидію КАБам", – наголосив аналітик.

Експерт порівняв, що у 2023 році під час контрнаступу в України не було можливості бити авіабомбами по потужним позиціям окупантів, а у росіян така можливість буде.

"Оборонні позиції не вічні і руйнуються під тиском авіації ворога. Це виклики, які будуть. Для них уже закриті лазівки для флангових атак. Уже там не підеш – там лінія оборони. Що робити? Прориватися десь, де можна прорватись", – попередив експерт.

Мусієнко звернув увагу, що тепер окупанти збільшили кількість атак бронетанковими групами.

"Вони думають, що все-одно, за підтримки авіації, успіхи за рахунок концентрації сил вдасться досягти. Тому наше завдання буде – у нас величезний фронт – визначити і точно спрогнозувати напрямки ударів ворога і бути готовими його там зустріти. Тоді проблем не буде", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині ворог змінив тактику обстрілів.

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