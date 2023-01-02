"РФ стала на шлях снарядного голоду": експерт розповів, скільки за місяць Росія може виготовляти

Однак експерт наголосив, що зменшення снаряді в Росії поки не є критичними.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила чи витратила понад половину запасів снарядів, на початок вторгнення російська армія мала запасів у межах від 15 до 20 млн усіх калібрів.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт Петро Черник.

"На цю хвилину РФ стала на шлях снарядного голоду. Тільки стала, він не став повноцінним та критичним. На початок цієї війни вони мали запасів снарядів у межах від 15 до 20 млн усіх калібрів. Це неймовірно багато. У США – у межах 2 млн. Більшу частину росіяни застосували або ми знищили їх боєкомплекти", - зазначив він.

Експерт зазначив, що за місяць росіяни можуть вироблять не більше 125 тис. снарядів.

"Станом на зараз вони застосовують не більше 20 тис. снарядів на добу, але це теж багато. Ми не дотягуємо щонайменше в половину і беремо виключно якістю", - підсумував Черник.

Дефіцит зброї та боєприпасів у РФ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія не прораховувала те, що війна буде тривати певний термін і застосовувала дуже значні обсяги боєприпасів одразу.

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Також ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

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