РФ стягнула 170 тис. окупантів під Покровськ: військовий про те, що відбувається біля міста

Армія РФ. / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна армія націлена взяти Покровськ на Донеччині у "клешні". На цій ділянці фронту загарбники сконцентрували 170 тисяч військових. Зараз ситуація у місті "надтяжка".

Про це розповів старший сержант взводу БпАК бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади Рон в ефірі телеканалу “Ми - Україна”.

"Саме Покровський напрямок. Там сконцентровано 170 тисяч росіян. На початку війни до нашої країни заходило 200 (тисяч, - Ред.). Тут 170 тільки на Покровську. Ну їх там дуже багато", - зазначив військовий.

Реклама

Він назвав "великою проблемою" те, що ми недооцінюємо ворога, який не рахується з життями і психологічним станом своїх бійців.

"Вони їх роздробили на такі маленькі кучки. Візьмемо 11 тисяч піхотинців, які зараз намагаються хвилями йти на Покровськ. І по чотири, по два чоловічка відправляють, бо якщо поставити там роту і сказати "рєбята, вперед", то рота там може і самостріл зробити тому командиру. Бо вони йдуть на амбразуру", - пояснив Рон.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував чутки про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку. Військові наголошують: жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні чи блокуванні в цій агломерації. Ситуація в самому Покровську залишається складною, але її повністю контролюють українські захисники.

Тим часом військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни можуть вдаватися до провокації в Покровську. З його слів, до тилу українських військ у місті окупанти РФ заходили у цивільному одязі. Росіяни накопичувалися там як мирне населення, а потім починали бойові дії. Цілком ймовірно, що загарбники можуть знову вдатися до такого методу.

Реклама