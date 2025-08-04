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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ стягує нові підрозділи на один із найгарячіших напрямків Запорізької області — де саме

Попри заяви РФ про захоплення Кам’янського, ЗСУ утримують селище. Росія стягує нові сили, але щоденні бої тривають.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Збройні сили України

Збройні сили України / © Associated Press

Російські війська намагаються прорватися до селища Кам’янське в Запорізькій області, зосереджуючи на цьому напрямку підготовлені підрозділи.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, попри заяви російської сторони, Кам’янське залишається під контролем України.

“На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня тривають бої, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе можливе, щоб витіснити ворога з населеного пункту”, — зазначив Федоров.

Водночас, за його словами, ситуація ускладнюється тим, що Росія перекидає до Кам’янського нові сили різного рівня підготовки.

Нагадаємо, 29 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Кам'янське. Внаслідок удару загинула вагітна 23-річна жінка Діана Кошик.

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