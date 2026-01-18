РФ стягує війська для захоплення важливого міста: де тривають пекельні бої

Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Реклама

Окупанти хочуть перетворити Костянтинівку на руїни, щоб відкрити шлях до інших міст в Донецькій області.

Про це повідомив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Ворог хоче зруйнувати нашу оборону, атакуючи як у лоб, так і з флангів. Костянтинівка для них — це прямий шлях на Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ. Оскільки окупанти „застрягли“ у Покровську та Мирнограді, цей напрямок став для них пріоритетним», — сказав він.

Реклама

Він додав, що станом на січень 2026 року місто перебуває під постійним вогнем: ворожі дрони та артилерія дістають до околиць, через що житлові будинки вигорають вщент, а лінія фронту проходить лише за десять кілометрів від міста.

Картографічні дані аналітичного ресурсу DeepState свідчать, що підрозділи армії РФ впритул підійшли до Костянтинівки Донецької області.

За даними аналітиків, противник просунувся з боку населеного пункту Олександро-Шультине та продовжує чинити тиск на оборонні рубежі Збройних сил України в району Плещіївки та Предтечиного.

Також повідомлялося, що Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.