РФ стирає Часів Яр з лиця землі: військовий назвав, що найсмертоносніше – це не КАБи

Російські окупанти продовжують знищувати місто Часів Яр на Донеччині, обстрілюючи його КАБами і ствольною артилерією. Проте найруйнівнішими є ворожі "ТОС" (рос. тяжёлая огнемётная система).

Про це заявив представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак, передає "Еспресо".

"Якщо говорити про кількість артилерійських обстрілів з боку ворога від початку цієї операції, коли Сили оборони відходили на бік каналу, де облаштовані наші позиції, то кількість обстрілів зменшилася, стало тихіше. Однак це не означає, що ситуація у Часовому Яру стала спокійнішою", – каже військовий.

За його словами, у Часовому Яру тривають стрілецькі бої, артилерійські дуелі, контрбатарейна боротьба. Ворог продовжує руйнувати місто.

"Регулярно по Часовому Яру і вглиб міста залітають російські КАБи, ствольна артилерія, а найруйнівнішими є системи ТОС (ворожі вогнеметні системи, – ред.), які вночі прилітають та фактично складають будинки", – сказав Петричак. Зауважимо, що ТОС – це вид російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Обстріли міста продовжуються, ситуація залишається напруженою. За його словами, евакуація та логістика працювали весь час, що дозволяло і підвозити боєприпаси, і доставляти поранених.

"Ми в крайні дні перед тим, як Сили оборони залишали той зруйнований район міста (йдеться про мікрорайон "Канал - Ред.), намагалися зняти, як це все відбувається, аби показати глядачам та всьому суспільству, чому так важливо відійти звідти. Тримати там території було складно, тому що ворог планово руйнував усе, – і будинки, і позиції – перемішував з землею. Крайня евакуація відбулася напередодні, яку ми зафільмували та скоро оприлюднимо на бригадній ютуб-сторінці, тому невдовзі це можна буде побачити", – підсумував Іван Петричак.

Нагадаємо, РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині.

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