РФ стирає прикордоння Сумщини з лиця землі: скільки сіл обезлюдніли і що там відбувається

Станом на початок грудня 2024 року з 38 населених пунктів області евакуювали усіх жителів.

Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі прикордонні населені пункти Сумської області, залишаючи територію безлюдною.

Якою зараз є ситуація у прикордонних селах та яких руйнувань там завдають росіяни, пише місцеве видання "Кордон. Медіа".

За інформацією Сумської ОВА, станом на початок грудня 2024 року з 38 населених пунктів області евакуювали усіх жителів.

У Великописарівській громаді повністю евакуювали села Лукашівку та Попівку. У 7 населених пунктах лишається кілька десятків людей.

"Ситуація із обстрілами майже не змінилася. Можливо трохи менше обстрілів через те, що немає цивільних, на вулицях, всі виїхали. А в цілому все так само", – зазначають у Великописарівській СВА.

﻿Із березня цього року заборонені обстеження у 4 населених пунктах громади, відповідно фіксувати пошкодження ніяк. У цивільних немає доступу до цих сіл.

У Білопільській громаді всі люди виїхали із села Волфине. До 20 сіл евакуйовані майже повністю. Попри відсутність людей, обстріли тут не припиняються.

"Вони (росіяни – Ред.) добивають будинки. Ось сьогодні від самого ранку інтенсивно обстрілюють. Ми не знаємо куди і які наслідки. Постійно дрони літають, вони тут вчаться їх застосовувати", – розповідає голова Білопільської громади Юрій Зарко.

За його словами, через постійні обстріли нові руйнування фіксувати майже неможливо. Є села, куди не може виїхати комісія, бо ризикує загинути.

У Хотінській громаді всіх людей евакуювали із 5-ти населених пунктів.

"Луплять постійно, але ми не знаємо куди прилітає. Там дрони літають як бджоли. Це фактично сіра зона – там немає ні цивільних, ні військових", – каже голова Хотінської громади Микола Торяник.

Так, сьогодні, 26 грудня, у селі Угроїди Сумського району, неподалік кордону з РФ, внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. За інформацією видання, він загинув у власному будинку попередньо від артобстрілу.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині рятувальники опинилися під повторним ворожим ударом під час ліквідації пожежі на фермі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.