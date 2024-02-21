РФ стверджує про захоплення плацдарму на лівому березі: що відповіли в Генштабі

Росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра і за добу здійснили дві спроби штурму.

Попри бравадні заяви російських окупантів, зокрема міністра оборони країни-агресорки Шойгу про начебто "зачистку" плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині, українські захисники продовжують утримувати позиції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 лютого.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни завдали авіаційних ударів у районах Кринок і Чорнобаївки Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Херсон, Кринки, Іванівка, Тягинка, Токарівка Херсонської області.

Нагадаємо, що в ЗСУ спростували заяви міністра оборон країни-агресорки Шойгу про нібито "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра" в Херсонській області та захоплення росіянами Кринок.

Американські аналітики також спростовують заяви Росії про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра".

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