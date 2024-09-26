РФ створила "нестабільне" угруповання: експерт розповів, кого відправляють до окопів на Курщині

В Росії намагаються вдати, що наступ ЗСУ у Курській області ніяк не впливає на загальну ситуацію на фронті. Але насправді все дещо інакше.

Росія перекидає в Курську область всі можливі незадіяні резерви, зокрема у піхоту записують фахівців космічно-повітряних сил та моряків. Через таке "переформатування" організація створених підрозділів досить нестабільна.

Про це розповів військовий аналітик Павло Нарожний в коментарі для "РБК-Україна".

Експерт зазначив, що росіяни докладають зусиль, щоб створити враження ніби наступ ЗСУ у Курській області ніяк не впливає на загальну ситуацію на фронті. Але виглядає це принаймні дивно, адже насправді все дещо інакше. Попри масовану російську пропаганду про "все йде за планом", в інформаційному просторі з'являються "чутки", що кремлівському диктатору найближчим часом доведеться оголосити мобілізацію через нестачу особового складу окупаційних військ.

Однак наразі цього не відбувається, а командування росармії шукає будь-які незадіяні резерви, щоб посилити оборону на Курщині і спробувати здійснити контрнаступ. Зокрема в Курську область вже відправили космічно-повітряні сили, яких "перекваліфікували" в мотострілки. Військових спеціалістів забрали з аеродромів в Алтайському краї, Іркутській та Саратовській областях, де дислокуються Ту-22М та Ту-95, та відправили до піхотних підрозділів. Разом з тим російське угруповання у Курської області посилили підрозділами Ленінградського та частково Московського військових округів.

Також читайте Десантники прорвали ще одну ділянку кордону РФ на Курщині

За словами Нарожного, через те, що курське угруповання "зліпили" відносно нещодавно, склад та організація підрозділів досить нестабільна. Тобто прагнення російського генштабу зберегти інтенсивність бойових дій на окупованих українських територіях обернулося створенням на російській території погано підготовленого угруповання, що відверто не готове до ведення злагоджених бойових дій.

"У них є ресурси за одним напрямком, на всіх напрямках вони атакувати не можуть. Вони вже кинули космодесант, це військово-космічні сили. Зараз вони вже кинули екіпаж свого єдиного авіаносця. Це свідчить про нестачу живої сили", – зауважив експерт.

На думку Нарожного, саме ці проблеми призвели до того, що росіяни не втримали одну з ділянок фронту, а українська 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада здійснила там прорив і знищила опорний пункт противника.

Експерт додав, що осіннє погіршення погодних умов може бути на користь ЗСУ. Вимушене зменшення активності через дощі та розмиті дороги надасть українцям час для тактичної перерви.

"Так, там дуже важко. Але до кінця місяця ми відкриваємо прогноз погоди та бачимо, що у нас починаються дощі. А це означає кінець літньої кампанії. Їм [росіянам – ред.] буде набагато важче", – підсумував Павло Нарожний.

Нагадаємо, згідно зі звітом ISW, ЗСУ надалі просувають на території РФ в Курській області. Своєю чергою, росіяни продовжують контратаки вздовж "українського виступу", але не зробили жодного підтвердженого просування.

Читайте також: