РФ створила дорогий комплекс для глушіння Starlink: у чому є нюанс

РЕБ «Волна Купол Гарант»

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Російські окупанти продовжують спроби заглушити Starlink. На це ворог витрачає по 1,5 млн доларів на кожен комплекс РЕБ. Однак є нюанс — кожен такий комплекс може заглушити всього один супутник Starlink.

Більше про це розповів радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Чим росіяни намагаються глушити Starlink

Російські війська намагаються протидіяти використанню Starlink Силами оборони України за допомогою спеціалізованих комплексів РЕБ «Волна Купол Гарант».

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Про особливості цієї техніки, яку виготовляє підприємство «Российский купол» у тимчасово окупованому Криму, детально розповів експерт із радіотехнологій та радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, головна задача комплексу — блокувати канали зв’язку Starlink за допомогою потужних завад. Для цього система потребує високої енергомісткості та точного відстеження кожного окремого космічного апарату.

Складність конструкції та корупція на багатьох етапах виробництва зробили ціну цього комплексу справді «космічною» — вартість однієї одиниці «Волна Купол Гарант» сягає 1,5 мільйона доларів.

«Технічно супутник Starlink приймає сигнали від терміналів у діапазоні 14–14,5 ГГц. Цей діапазон поділений на 8 каналів шириною 62,5 МГц кожен. Росіяни умовно взяли 8 супутникових „тарілок“, направили їх на супутник, і кожна тарілка передає перешкоду на своєму каналі. Все. Супутник „оглух“», — пише Бескрестнов.

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Попри високу вартість, «Волна Купол Гарант» має низку критичних мінусів, серед яких — громіздкість, мінімальний радіус дії та низька продуктивність — один комплекс може діяти лише проти одного супутника.

На тлі того, що глобальне угруповання Starlink наразі налічує понад 10 тисяч активних супутників на орбіті, така ефективність є мізерною. Над кожним наземним терміналом постійно перебувають десятки апаратів, які змінюють один одного кожні кілька хвилин і покривають зону радіусом до 1000 км.

Зважаючи на це, закупівля РФ таких комплексів за мільйонні суми є неефективним та дорогим задоволенням.

Вперше роботу системи «Волна Купол Гарант» зафіксували у 2023 році на Харківському напрямку, проте тоді російський комплекс швидко виявили та знищили. Масових спроб застосування цієї техніки не було до 2026 року.

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Активізація ворожого РЕБ розпочалася після того, як Сили оборони завдали ударів середньої дальності по логістичних вузлах РФ. Нещодавно командир 422-го окремого полку безпілотних систем опублікував відео знищення першого такого комплексу, а згодом підрозділ показав ліквідацію ще одного.

Російський фронтовий РЕБ змінив тактику

Нагадаємо, що пілоти одного з українських підрозділів успішно виявили та уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Силок», також відомий як «Штора». Як зазначив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, окупантам не вдалося надійно замаскувати техніку через її специфічну конструкцію з кількома довгими логоперіодичними антенами.

Аналізуючи роботу ворожих систем, експерт звернув увагу на зміну стратегії російського фронтового РЕБ, який зараз масово розгортають по всій лінії фронту. Замість розриву зв’язку з оператором противник зосередився на придушенні відеоканалів українських FPV-дронів.

Такий підхід має на меті осліпити пілота безпосередньо перед ударом. Це створює серйозну загрозу для ЗСУ, оскільки втрата відеосигналу унеможливлює точне наведення безпілотника на ціль, навіть якщо керування апаратом повністю зберігається.

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