РФ створює альтернативу Кримському мосту: британська розвідка про будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону

Самопроголошений президент РФ Володимир Путін оголосив будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані Росією території України до Криму.

Про це повідомили в британській розвідці.

За словами Путіна, нова залізнична лінія зрештою дійде до Севастополя на півдні Криму та забезпечить дублювання Керченського мосту. Хоча Путін заявив, що перша завершена ділянка відновлює доступ до Бердянська.

Проте ця ділянка проходить через територію, вразливу для перехоплення українськими високоточними ударними системами великої дальності.

“﻿﻿Нова залізнична лінія, що проходить на південь від Донецька, між Колосками та Кам'янкою, має довжину майже 60 км, на її будівництво пішло вісім місяців. Це майже, напевно, один із найбільших інфраструктурних проєктів, реалізованих Росією на тимчасово окупованих територіях України, який відновлює залізничне сполучення, порушене внаслідок бойових дій за межами Донецька”, - розповіли в британській розвідці.

Там також додали, що одним із найближчих завдань нової лінії буде підтримка російської активності в Маріуполі. У портовому місті, зруйнованому Росією у 2022 році, знаходиться металургійний завод “Азовсталь” та інші об'єкти важкої промисловості, які, хоч нині серйозно пошкоджені, Росія може спробувати відремонтувати та експлуатувати в майбутньому.

Нагадаємо, що Британія застерегла Путіна не використовувати теракт для посилення війни проти України.

Читайте також: