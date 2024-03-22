РФ створює угруповання: чи можливий новий наступ – командувач Сухопутних військ відповів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, плани окупаційної армії Росії нам до кінця невідомі. Проте, відомі дані, що вони створюють угруповання у понад 100 тисяч солдат.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Необов'язково це буде наступ. Можливо вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, ми все зробимо для того, щоб максимально завдати втрат противнику, що ми зараз і робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до можливого різного розвитку ситуації", - пояснив Павлюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є загроза повторного наступу росіян! | Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, Олександр Павлюк пояснив, чому ЗСУ поки не можуть отримати перевагу на війні.

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