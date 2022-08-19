РФ створює умови для провокації на ЗАЕС, щоб потім звинуватити Україну - ISW

Міністерство оборони Росії створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили в майбутніх операціях на Запорізькій атомній електростанції.

Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції,19 серпня на ЗАЕС перебуватиме лише оперативний персонал.

Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW).

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Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов на брифінгу 18 серпня заявив, що українські війська готуються до провокації на Запорізькій АЕС. І що ця провокація має збігтися з візитом до України генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, відзначили аналітики.

Кирилов звинуватив українські сили в начебто підготовці провокації, щоб звинуватити Росію в ядерній катастрофі та створити 30-кілометрову зону відчуження навколо АЕС, йдеться у звіті.

"Витік кадрів зі станції показує п’ять російських вантажівок дуже близько до одного з реакторів на АЕС у невизначену дату, що може свідчити про те, що російські війська створюють умови, щоб спричинити провокацію на станції та перекласти інформаційний наратив на Україну для будь-яких кінетичних подій, які відбуваються на території заводу", — йдеться в аналітичному звіті.

Раніше Міноборони України повідомило, що російські окупанти 19 серпня можуть готувати теракт на Запорізькій АЕС.

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