Оточення авіастерв'ятниками: Росія стягнула до кордону України 800 літаків та гелікоптерів

Росія стягнула до українських кордонів понад 800 одиниць авіаційної техніки. Це - військові літаки та гелікоптери.

Зазначається, що російська авіація розміщення на 40 летовищах.

Про це під час брифінгу 16 вересня повідомив прессекретар Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Противник зосередив навколо України значне авіаційне угруповання. Його кількість коливається і налічує близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових летовищах", — повідомив він.

Він зазначив, країна-окупантка РФ зосередила свої сили на своїй території, у Білорусі та на території анексованого Криму.

"РФ також застосовує літаки дальньої та стратегічної авіації, з яких завдаються удари по території України крилатими ракетами різних типів. А також використовує літаки дальнього радіолокаційного виявлення "А-50", а також літаки-ретранслятори Іл-22", - сказав Ігнат.

Як повідомляли раніше, за даними Пентагону, Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS від США протягом двох місяців. Додамо, що NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

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