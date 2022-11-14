РФ стягнула на летовища довкола України свою авіацію: скільки літаків та вертольотів чатують на кордонах

Росія стягнула авіацію довкола кордонів України — в окупованому Криму, Білорусі і самій території РФ.

Росія використовує всі летовища Білорусі для дислокації своїх військових літаків та гелікоптерів, а також розміщує авіацію довкола українських кордонів.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

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"Росія використовує усі аеродроми Білорусі без виключення, які їй потрібні, і розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки МіГ-31К там розміщені. Саме через них лунають повітряні тривоги. Так само вони розміщують там й інші типи авіаційної техніки: літаки Су-30, Су-34, Су-35, а також гелікоптери К-52", — каже Ігнат.

За його словами, Росія стягнула авіацію довкола кордонів України — в окупованому Криму, Білорусі і самій території РФ. Йдеться про понад 750 літальних апаратів на 40 летовищах може бути розосереджено на всій цій великій території.

Ігнат закликав не переоцінювати значення російської авіації у Білорусі, адже її переміщення – це справа кількох годин.

Іранські дрони

Наразі можна говорити про 330 знищених дронів із 400 випущених Росією по території України. Серед них найбільше — Shahed-136. Але були й інші дрони – Mohajer-6 і Shahed-131.

"Понад 400 випустив противник по території України цих безпілотників. Були заяви, що Росія замовила - буквально нещодавно повідомляла розвідка, – що 1750 цих БПЛА було замовлено влітку. Однак замовити – це одне, але треба їх отримати, довезти і треба їх розташувати. На сьогоднішній день маємо таку кількість БПЛА, про яку я вже сказав", – підсумував Ігнат.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі МіГ-31К проводить тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Літак здатний запустити ракету на 2000 км.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада. Саме тоді на острові Балі в Індонезії відбуватиметься саміт країни "Великої двадцятки".

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