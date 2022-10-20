РФ стягує до Білорусі військових та техніку: у США оцінили загрозу вторгнення Лукашенка до України

Тактика Збройних сил Білорусі наразі така, що вони хочуть змусити застосувати Україну своїх військових на північному кордоні, щоб відвернути увагу від контрнаступу на півдні та сході.

Про це повідомив координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірб, його заяву наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у Twitter.

"Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на сході чи півдні", - розповів Кірбі.

Загроза нападу з Білорусі: останні новини

Генштаб ЗСУ 20 жовтня повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Останніми тижнями Росія активно перекидає до Білорусі свої війська. У країні також зросла військова активність: фіксується переміщення техніки, зокрема ЗРК С-300, а також боєприпасів із Далекого Сходу.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що на сьогодні тієї кількості російських військ, які є в Білорусі, недостатньо для організації наступу. Втім, на його думку, якщо вторгнення окупантів з боку РБ і відбудеться, то не на Київ, а на Волинь або Чернігів.

Ще один сусід-параноїк: Білорусь очікує "провокацій" з боку України

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