РФ стягує до Кремінної величезну кількість техніки: Гайдай розповів, що означатиме для окупантів втрата міста

Армія РФ стягує до району міста Кремінна Луганської області величезну кількість резервів і техніки. Водночас окупанти гинуть там сотнями під час важких боїв.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону.

"Дуже потужну оборону змогли побудувати за місяць, навіть трохи більше російські окупаційні війська. І вони стягують туди величезну кількість резервів та техніки. Тому постійно вони там відновлюють свої сили", — сказав голова ОВА.

Гайдай додав, що у районі Кремінної загинули сотні чи тисячі окупантів, проте він продовжують перекидати нові сили через страх втратити Кремінну.

Гайдай зазначив, що втрата Кремінної призведе до краху всієї лінії оборони РФ у Луганській області.

Додамо, що біля Кремінної на Луганщині наразі перевага у бою на боці Збройних сил України, потроху вони просуваються вперед, але місто все ще не звільнили.

Водночас, за прогнозами Гайдая, до Нового року українські війська звільнять Сватове або Кремінну.

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