РФ стягує підрозділи з усієї країни, щоб стримати контрнаступ ЗСУ: розвідка Британії

Країна-агресорка Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що розв'язана проти України війна порушила усталену національну стратегію РФ.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії", - наголошують розвідники.

Зазначається, що у Запорізькій області 58-ма загальновійськова армія обороняє міцно укріплені рубежі. До слова, зазвичай ці військові формування забезпечують безпеку кавказького регіону РФ.

За даними британської розвідки, в районі Великої Новосілки Донецької області 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Зазвичай вони базуються на відстані 7 тис. км - як противаги китайській силі.

У Бахмуті на Донеччині оборона сформована навколо повітряно-десантних полків, які звично дислокуються на заході Росії. Там вони діють "як елітні сили швидкого реагування" на випадок напруженості з НАТО.

Втрати РФ

У четвер, 6 липня, український Генштаб назвав нові втрати росіян. Загальні бойові втрати Росії становлять уже 232 300 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 російських загарбників.

Тим часом, за даними Міноборони Британії, Росія втратила 220 тисяч військових після вторгнення до України. Тим часом втрати росіян у техніці вже перевищили 6200 одиниць.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів. Зазначається, що ці з'єднання будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року.

Крім того, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у війні армія Росія втратила половину своєї боєздатності. Темпи контрнаступу ЗСУ виснажують армію ворога, наголошує він.

Читайте також: