Атака на поїзд на Харківщині / © Національна поліція України

Російські ударні безпілотники Shahed, оснащені системою онлайн-керування, навмисно атакували пасажирський поїзд на Харківщині.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш».

За його словами, удар було завдано не по локомотиву, а по центральній частині складу, що свідчить про свідомий вибір цілі.

Дрони керувалися оператором у режимі реального часу через радіомодемну МЕШ-мережу, ймовірно із використанням супутникового зв’язку.

Він наголосив, що оператор безпілотників чітко розумів характер об’єкта.

Пілоти дронів такого типу візуально розрізняють локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, що виключає випадковість удару.

Після атаки російські пропагандистські ресурси почали поширювати твердження про нібито перевезення військових, що не відповідає дійсності. Поїзд був пасажирським, а всі люди перебували в ньому як цивільні пасажири. Серед них були й військовослужбовці, які поверталися з відпусток, або прямували до місць служби без зброї й техніки.

Після удару саме ці люди, маючи бойовий досвід та медичну підготовку, долучилися до надання першої допомоги жінкам і дітям, які постраждали внаслідок атаки.

Бескрестнов підкреслив, що удари по вантажних поїздах Росія традиційно намагається виправдати впливом на логістику. Водночас атака на пасажирський поїзд є прямим і свідомим воєнним злочином проти цивільного населення.

Він додав, що цей удар доводить, що Росія цілеспрямовано веде війну проти цивільних.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський прокоментував атаку РФ на пасажирський потяг у Харківській області, яким їхали понад 200 людей.

Ми раніше інформували, що у Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під удар російського безпілотника.