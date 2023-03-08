РФ свідомо затягує повернення цивільних заручників та поранених військових – Лубінець

Дмитро Лубінець відреагував на заяву уповноваженої з прав людини в РФ про нібито "щоденне обговорення про повернення цивільних осіб".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

Про це він написав у Telegram, прокоментувавши заяву уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової про нібито "щоденне обговорення з Лубінцем повернення цивільних осіб".

"Загалом зміст і тональність недавніх заяв російської сторони мають мало спільного із всебічною реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі Уповноважених в Анкарі, зокрема, щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Попри те, що сторонам вдалося здійснити обмін списками військовополонених та передати великий список цивільних заручників, яких РФ утримує в полоні. Наразі я фіксую затягування процесу реалізації погодженого плану саме з боку РФ", - пояснив Лубінець.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 130 захисників і захисниць, серед яких – 87 оборонців Маріуполя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав "виховну бесіду" з російськими окупантами перед обміном на захисників України.

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