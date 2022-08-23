РФ своїми діями на ЗАЕС може розворушити НАТО: експерт оцінив можливість застосування 5 статті Альянсу

Росіяни постійно влаштовують провокації на захопленій ще в березні ЗАЕС в Енергодарі.
Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість участі НАТО у війні з РФ у разі катастрофи на Запорізькій АЕС.
Про це він розповів 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".
"Насправді так. Будь-яка катастрофа, яка може відбутися саме на Запорізькій АЕС, - це буде загроза і для країн НАТО. Тому це можна розглядати як задіяння статті для колективної безпеки Альянсу. Про це вже багато хто каже з офіційних представників, з тієї ж Великої Британії та США. Тому Росія дійсно своїми діями на ЗАЕС може розворушити саме НАТО вже так, як треба, із задіянням 5 статті. У РФ це мають розуміти", - наголосив Коваленко.
Варто зазначити, що раніше голова спецкомітету з оборони Палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що в разі витоку радіації через атаку Росії на Запорізьку АЕС НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Росія, ймовірно, не захопить більше територій в Україні в найближчі місяці - ISW
- Переконував, що Україна та Білорусь не повинні бути незалежними - Шольц про розмову з Путіним
- Коли Україна вийде на кордони 91-го року і як закінчити війну - Жданов