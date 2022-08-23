РФ своїми діями на ЗАЕС може розворушити НАТО: експерт оцінив можливість застосування 5 статті Альянсу

Росіяни постійно влаштовують провокації на захопленій ще в березні ЗАЕС в Енергодарі.

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив можливість участі НАТО у війні з РФ у разі катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це він розповів 23 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті "1+1".

"Насправді так. Будь-яка катастрофа, яка може відбутися саме на Запорізькій АЕС, - це буде загроза і для країн НАТО. Тому це можна розглядати як задіяння статті для колективної безпеки Альянсу. Про це вже багато хто каже з офіційних представників, з тієї ж Великої Британії та США. Тому Росія дійсно своїми діями на ЗАЕС може розворушити саме НАТО вже так, як треба, із задіянням 5 статті. У РФ це мають розуміти", - наголосив Коваленко.

Варто зазначити, що раніше голова спецкомітету з оборони Палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що в разі витоку радіації через атаку Росії на Запорізьку АЕС НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 181-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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