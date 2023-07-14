РФ та Угорщина знову готують таємне переправлення українських полонених: у ГУР підтвердили

Російські спецслужби, прикриваючись представниками РПЦ, готують чергове передавання українських полонених до Угорщини. Україну до цих планів не включають.

Російська православна церква (РПЦ), ймовірно, готується знову передати українських військовополонених з Росії до Угорщини.

Таку інформацію в ефірі Радіо Свобода підтвердив представник ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, цю інформацію зараз перевіряють. Представник розвідки каже, що цими діями керують російські спецслужби, хоча самі домовленості з угорською стороною здійснюють представники РПЦ.

"Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб. Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб", – розповів Юсов.

Представник ГУР також додав, що наразі із частиною переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку.

"До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд", - сказав Юсов.

Також представник розвідки розповів, що п’ятеро військових, яких повернули з Угорщини, розповідали про тиск з боку російських спецслужб та "різноманітні пропозиції, які під тиском до них надходили".

"Певний період, коли вони вже перебували на території Угорщини, вони не були вільні, були обмежені в своєму пересуванні, зв’язку. Спілкування з рідними відбувалося лише за участі третьої сторони", - зазначив Юсов.

Слід наголосили, що такі дії РФ та Угорщини є порушенням міжнародного права, Женевських конвенцій і прав українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомлили, що російська православна церква знову готує таємне переправлення українських військовополонених до Угорщини, однак Україну до цих планів не включають.

Наразі відомо, що з Угорщини забрали п'ятьох військовополонених. Спочатку вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія. Це відбулося за сприяння посольства України в Будапешті. За кілька днів стало відомо про звільнення ще двох військовополонених, яких Москва передала Будапешту. Де перебуває решта українських військових, яких переправили до Угорщини, наразі достеменно невідомо.

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