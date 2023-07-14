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РФ та Угорщина знову готують таємне переправлення українських полонених: у ГУР підтвердили

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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РФ та Угорщина знову готують таємне переправлення українських полонених: у ГУР підтвердили

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що РФ та Угорщина знову готують таємне переправлення українських полонених

Російські спецслужби, прикриваючись представниками РПЦ, готують чергове передавання українських полонених до Угорщини. Україну до цих планів не включають.

Російська православна церква (РПЦ), ймовірно, готується знову передати українських військовополонених з Росії до Угорщини.

Таку інформацію в ефірі Радіо Свобода підтвердив представник ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За його словами, цю інформацію зараз перевіряють. Представник розвідки каже, що цими діями керують російські спецслужби, хоча самі домовленості з угорською стороною здійснюють представники РПЦ.

"Списку (прізвищ полонених для передачі – ред.) немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб. Мова йде про українців угорського походження. Обов’язковим елементом участі з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження громадян України і володіння угорською мовою. Мова йде про посередництво РПЦ. На жаль, це лише прикриття і робота спецслужб", – розповів Юсов.

Представник ГУР також додав, що наразі із частиною переданих Угорщині українських військовослужбовців досі немає зв’язку.

"До частини з них Україна досі не має доступу, аби переконатися, що з ними, в якому вони стані і чи дійсно вони вільно пересуваються, і в них все гаразд", - сказав Юсов.

Також представник розвідки розповів, що п’ятеро військових, яких повернули з Угорщини, розповідали про тиск з боку російських спецслужб та "різноманітні пропозиції, які під тиском до них надходили".

"Певний період, коли вони вже перебували на території Угорщини, вони не були вільні, були обмежені в своєму пересуванні, зв’язку. Спілкування з рідними відбувалося лише за участі третьої сторони", - зазначив Юсов.

Слід наголосили, що такі дії РФ та Угорщини є порушенням міжнародного права, Женевських конвенцій і прав українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомлили, що російська православна церква знову готує таємне переправлення українських військовополонених до Угорщини, однак Україну до цих планів не включають.

Наразі відомо, що з Угорщини забрали п'ятьох військовополонених. Спочатку вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія. Це відбулося за сприяння посольства України в Будапешті. За кілька днів стало відомо про звільнення ще двох військовополонених, яких Москва передала Будапешту. Де перебуває решта українських військових, яких переправили до Угорщини, наразі достеменно невідомо.

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Дата публікації
Перегляди
534
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