Росія планує суттєво наростити виробництво безпілотників. За даними воєнної розвідки, 2026 року держава-агресор має намір виготовити понад сім мільйонів FPV-дронів.

Про це повідомив головком Олександр Сирський.

За його словами, противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами й 2026 року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

«Ми це бачимо, аналізуємо та враховуємо у власному плануванні», — додав він.

Сирський розповів, що водночас ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

Зокрема, за словами головкома, росіяни посилюють ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю.

«Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях», — зазначив він.

Сирський заявив, що Україна продовжує утримувати ініціативу та задавати темп, а її перевага у FPV-дронах зростає.

«Починаючи від грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати до своєї армії», — розповів він.

За словами Сирського, лише протягом квітня українськими безпілотними комплексами:

виконано майже 357 тисяч бойових завдань

уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей — це на 2% більше, ніж у березні

подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК

засобами Middle Strike на дистанції 20−250 км уражено 424 об’єкти противника

Російські окупанти зіткнулися з гострою нестачею комплектувальних для ремонту артилерійських систем, повідомляють партизани.

На Херсонському напрямку фіксують регулярні випадки поломок гармат безпосередньо під час виконання бойових завдань. Головними причинами є критичне зношення техніки та хронічний дефіцит запчастин. За інформацією підпілля, ремонт у польових умовах став практично неможливим: коли гармата виходить з ладу, замінити її або відновити ресурс немає чим.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадра зазначив, що цієї весни на росіян чекає небачений тиск, до якого вони виявилися неготовими. Поки Кремль намагається наздогнати українські розробки, ЗСУ вже здійснили три стратегічні прориви, що змінюють правила гри.

