РФ тисне на Покровськ і Торецьк: Генштаб про запеклі атаки окупантів на фронті

Від початку доби, 28 липня, на фронті відбулося 73 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Від обстрілів з території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Разом із тим, під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина.

Від початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Цілили у район Вовчанська. Також ворог завдав ракетного удару двома протикорабельними ракетами Х-35У по місту Харків.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурмову дію неподалік Новоосинового. Станом на момент публікації новини бій триває.

Також окупанти бомбардували п’ятьма КАБами Петропавлівку, Табаївку та Богуславку.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 12 разів позиції українських підрозділів біля населених пунктів Макіївка, Новосергіївка, Невське, Терни, Новосадове та Торське. Наші захисники відбили п’ять ворожих атак, сім – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог п’ять разів атакував поблизу Спірного та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень росіяни зазнали поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Шість боїв завершено, три - продовжуються.

Крім того, загарбники завдали дев’ять авіаударів по Торецьку, Щербинівці та Нью-Йорку.

Торецький напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 12 боєзіткнень - тривають.

Також ворог завдав шість авіаударів по районах Желанного, Іванівки та Новоекономічного.

Покровський напрямок на карті

На Курахівському напрямку війська РФ чотири рази атакували поблизу Красногорівки та Георгіївки. Три бої завершено, один - продовжується.

На Времівському напрямку досі тривають дві атаки росіян біля Костянтинівки. Крім цього, окупанти бомбардували КАБами території неподалік Водяного.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників у районі населеного пункту Гуляйполе. Бій досі триває.

На Оріхівському напрямку противник не мав успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українців поблизу Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також росіяни випустили понад 50 некерованих авіаракет у бік Лобкового і Кам’янського.

ЗСУ показали ліквідацію штурмової колони військової техніки РФ у Красногорівці

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