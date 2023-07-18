РФ тиснуть на одній з ділянок фронту протяжністю 120-150 кілометрів: експерт пояснив плани окупантів

Армія РФ намагається тиснути на Сили України на напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у ефірі Еспресо.

За його словами, протяжність фронту, на якій тиснуть росіяни, складає 120-150 кілометрів.

Також експерт зазначає, що на Лиманно-Куп'янському напрямку РФ зосередила значні сили.

"Тому, думаю, що, дійсно дії росіян є. Думаю, що вони масштабні з точки зору розтягнутості по лінії фронту, тому що це Куп'янськ-Сватове-Кремінна – це десь 120-150 км і там дійсно є три ділянки фронту, де ворог намагається тиснути", - зазначив аналітик.

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Згурець каже, що в окупантів є два завдання - витіснити ЗСУ між Сватовим та Кремінною до річки Жеребець, а вище - дотиснути українських військових до річки Оскіл.

"Але повторюся, ця теорія ворога вже впродовж трьох-п’ятьох місяців так чи інакше відпрацьовується і змін не відбувалося. І зараз, попри розуміння того, що ворог намагається такими діями відтягнути нашу увагу та сили на цю ділянку фронту, думаю, що це було зрозумілою тактикою росіян і в української сторони є достатньо засобів і способів, аби нівелювати ці спроби росіян тиснути", - сказав Згурець.

Додамо, у Міноборони повідомили, що контрнаступ Збройних сил України уповільнюється через замінування. Розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

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