РФ тримає готовим до застосування один носій крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів протягом 96-го дня повномасштабної війни Росії проти України.
Так, кораблі чорноморського флоту Російської Федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.
Також ворог проводить розвідку та вогневу підтримку на приморському напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 травня. Зазначається, що противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". З метою забезпечення зведеного підрозділу збройних сил російської федерації, що перебуває на острові Зміїний, відзначено перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох протидиверсійних катерів "Раптор", – повідомили в Генштабі.
Також зазначається, що окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. У визначених районах ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.
Нагадаємо, війська РФ продовжують підготовку до наступу. Ворог вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території Росії.
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