РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Середземному морях

Загальний залп - 12 ракет.
В акваторії Чорного і Середземного моря вранці в неділю на бойовому чергуванні перебувають по одному кораблю військово-морського флоту РФ, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
Так, станом на 06:00 неділі в Чорному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Також у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 5 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 7 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.
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