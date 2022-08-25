РФ тримає на кордонах України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів - спікер Повітряних сил ЗСУ

Росія тримає на кордонах України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові 25 серпня, передає "Інтерфакс-Ккраїна".

"Півтори сотні гелікоптерів окупантів є ударними, такими як Ка-52", - уточнив Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що протягом 24 серпня Росія здійснила 200 літаковильотів та завдала вісім ударів по Україні.

"Учора, попри те, що була така велика кількість тривог, все ж таки великої ракетної активності не зафіксовано. Але зафіксовано велику авіаційну активність. Понад майже 200 літаковильотів було зафіксовано за добу 24 серпня. Противник переважно застосовував для атак України дальні бомбардувальники Ту- 22М3, які носять ракети, основне озброєння для них - ракета Х-22", - сказав Ігнат.

Також речник командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на те, що Росія здійснила учора велику кількість імітаційних вильотів, чим обумовлено оголошення великої кількості повітряних тривог України протягом 24 серпня.

"Це вильоти групи літаків із певних районів. Переважно це аеродром "Шайківка" для Ту-22М3, а також район півночі Каспійського моря для літаків Ту-95МС. Ці літаки злітали, робили певні маневри в повітрі та імітували завдання ракетного удару, який імовірний", - розповів він.

Нагадаємо, у Силах оборони півдня розповіли, як відбувається очікуваний контрнаступ.

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