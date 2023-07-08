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РФ тримає п'ять кораблів у Чорному морі: чи є серед них "Калібри"

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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РФ тримає п'ять кораблів у Чорному морі: чи є серед них "Калібри"

РФ тримає п'ять кораблів у Чорному морі

Росія зменшила кількість кораблів на бойовому чергуванні.

РФ тримає у на бойовому чергуванні у Чорному морі п'ять кораблів, серед них немає носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Про інформують Військово-морські сили Збройних сил України у Фейсбуці.

"В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів, серед них один носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет", - йдеться  у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі ВМФ РФ створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою. Зокрема, основною метою округу буде підтримка тилових та контрпартизанських завдань.

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Дата публікації
Перегляди
137
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