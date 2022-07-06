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РФ тримає у Чорному морі чотири носії високоточної зброї для ударів по Україні – Генштаб

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РФ тримає у Чорному морі чотири носії високоточної зброї для ударів по Україні – Генштаб

Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжували обстріли позицій українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 липня.

На півдні противник намагається утримати зайняті рубежі. Росіяни ведуть артилерійські обстріли українських військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.

Раніше Генштаб ЗСУ розповів, чим займається армія Білорусі на кордоні з Україною.

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