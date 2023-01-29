Десантні кораблі Росії у Чорному морі: Гуменюк оцінила ймовірність висадки ворожих військ

Окупанти вже давно не почуваються спокійно навіть в пунктах базування.

Російські військові тримають у морі на чергуванні два великі десантні кораблі. Наразі "це просто демонстрація сили" - висадка російського десанту на Чорноморському узбережжі є малоймовірною.

Про це заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зауважила, що росіяни вже давно не наважуються наблизитися на відстань ймовірної висадки. І станом на зараз ворог і тримається за 150 – 200 км від контрольованого Україною узбережжя.

Вона уточнила, що Чорноморське узбережжя ретельно підготовлено, щоб унеможливити висадку ворожого десанту з моря.

"Взагалі, розгляд наближення десантних кораблів наразі неможливий, оскільки протягом довготривалого часу, усвідомлюючи потужність нашої зброї, якою може бути уражено корабельне угруповання, воно не наближається до узбережжя, яке контролює Україна, ближче, ніж на 150-200 кілометрів. Відповідно, і висадка десанту з моря - це майже за межами реальності, скажемо так", – заявила Гуменюк.

Спікерка також зазначила, що російські пропагандисти у своєму інформаційному просторі репрезентують наявність десантних кораблів, як контроль над Чорним морем, оскільки таке велике угруповання перебуває в акваторії. Втім, за її словами, окупанти вже давно не почуваються спокійно навіть в пунктах базування.

"Великі десантні кораблі вони (РФ. — Ред.) ще тримають на бойовому чергуванні, але, найімовірніше, це гра м’язами і на публіку", – додала Гуменюк.

За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, наразі у Чорному морі агресорка Російська Федерація тримає 16 ворожих кораблів, серед них – три ракетоносії з 20 "Калібрами" на борту.

Нагадаємо, командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук запевнив, що українські захисники перебувають у готовності на випадок повторної спроби російського десанту висадитися з боку Чорного моря. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Командувач також наголосив, що росіяни від 24 лютого 2022-го не змогли реалізувати свій задум - висадити свій десант.

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