РФ тримає у трьох морях 20 бойових кораблів: скільки "Калібрів" можуть вдарити по Україні

Окупанти продовжують свої злочинні дії проти України.

Російські окупанти 23 грудня вивели на бойове чергування у Чорне та Азовське моря 11 кораблів.

Про це інформує ВМС ЗС України.

Так, у Чорному морі станом на 23 грудня перебуває 9 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп становить – 4 ракети.

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В Азовському морі маневрує два російські кораблі. У Середземному морі – 9 кораблів РФ, з яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 72 ракети.

Як додали у ВМС, їхні підрозділи у складі створених угрупувань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Також Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Як повідомляв керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, найближчими днями Російська Федерація може здійснити чергову масовану атаку по Україні, випустивши від 70 до 90 ракет.

Нагадаємо, керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа попередив, що Іран має намір розширити постачання передової зброї РФ. Тегеран намагається ховати свою діяльність "під завісою таємності".

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