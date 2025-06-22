Нічна атака РФ: які регіони пережили удари, що відомо про жертв та руйнування

Атака на Донеччині / © ДСНС

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Протягом минулої доби та ночі російські війська здійснили масовані атаки на Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Сумську, Херсонську, Харківську та Чернігівську області. Ворожі обстріли призвели до загибелі людей, численних поранень та значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Повідомляє ТСН.ua

Атака на Донеччині

Унаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок. Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н. Роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди.

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Наслідки атаки у Краматорську 22 червня / © ДСНС

У Слов’янську зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 м². Загалом: 1 загиблий, 3 поранені, пошкоджено понад 40 об’єктів.

Нічна атака у Краматорську 22 червня / © ДСНС

Нічна атака у Краматорську 22 червня / © ДСНС

Нічна атака у Краматорську 22 червня / © ДСНС

Нічна атака у Краматорську 22 червня / © ДСНС

Атака на Дніпропетровщині

Від вечора росіяни не припиняли терор Нікопольщини. Скеровували на тамтешні населені пункти FPV-дрони. Били також важкою артилерією.

Дісталося райцентру, Марганецькій та Мирівській громадам. Пошкоджені 2 приватні будинки, релігійна установа, авто. Руйнування зафіксовані на території однієї з гімназій. Головне — минулося без постраждалих.

Атака на Миколаївщині

Учора, 21 червня, ворог о 9:30 здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарчу будівлю. Постраждалих немає.

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Також учора, 21 червня, о 17:25 ворог атакував дроном типу FPV акваторію м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Атака на Запорізьку область

Протягом минулої доби російські окупанти 425 разів атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Ворог застосовував різні види озброєння, спричинивши значні руйнування.

Зокрема, зафіксовано:

5 авіаційних обстрілів по Степногірську, Малих Щербаках, Гуляйполі та Щербаках

308 атак БпЛА різної модифікації (переважно FPV) на Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне

7 обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоандріївці та Щербаках

105 артилерійських ударів по Лобковому, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному

Внаслідок цих обстрілів надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир.

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Атака на Сумщину

Атаки на Сумську громаду тривали і пізно ввечері. Після 23:00 пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, це — наслідки удару ворога по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки. Наразі триває обстеження території, працюють всі екстрені служби.

Атака на Херсонщині

Російські військові атакували з дрона жителя Кізомиса. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 73-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітки. Потерпілого доправили до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Атака на Харківщині

Внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

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42 некеровані авіаційні ракети

7 КАБ

1 ФАБ-500

2 БпЛА типу «Шахед»

1 БпЛА типу «Молнія»

3 fpv-дрони

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань)

у Чугуївському районі пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та автомобіль (сел. Старий Салтів)

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка та у бік Липців. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Голубівки.

Атака на Чернігівщині

На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинула людина: поліція документує наслідки.

Сьогодні ввечері росіяни здійснили атаку по Ніжинській громаді. Внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків. Попередньо відомо про одного загиблого чоловіка 1958 року народження.

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Нічна атака на Чернігівщині 22 червня / © Національна поліція України

Нагадаємо, екологи не можуть оцінити реальні масштаби забруднення: датчики не вловлюють більшість небезпечних речовин.

Масовані обстріли України призводять до критичного забруднення повітря, ґрунту та води токсичними речовинами. Це створює серйозну загрозу для довкілля та здоров’я населення.

Сьогодні неможливо точно оцінити реальні масштаби екологічного забруднення через війну — бракує методик, а головне, невідомо, які саме хімічні речовини використовуються у бойових засобах ворога: ракетах, «Шахедах» та інших видах озброєння.